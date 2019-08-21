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Найдены останки советских солдат в Курской области

Отряды поисковиков с 1 по 20 августа провели на территории Курской области межрегиональную «Вахту памяти» 

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Она прошла в Поныровском, Касторенском, Мантуровском, Пристенском и Солнцевском районах. Найдены останки 73 советских воинов. Члены поисковых отрядов «Застава Св. Ильи Муромца» (г.Москва), «Рокада» (г.Дехтярск), «Курган» (г.Курск), «Высота» (г.Курчатов), «Честь и долг» (п.Поныри) в Поныровском районе нашли останки 26 советских и 3 немецких солдат. Московским поисковикам по солдатским медальонам и именным вещам удалось установить имена 3 погибших бойцов: красноармеец 75 гв. сд Булатов Иван Алексеевич, 1920 года рождения, уроженец Свердловской области, Артинского района, д. Черкасово, погиб 16.07.1943 года около с. Ольховатка (6.07.1943 И.А. Булатов был представлен к Ордену Отечественной войны II степени), Писаренко Л.И., Тихомиров А. 
Поисковики отряда «Курская земля» (г.Курск), «Факел» (г.Курск), «Обелиск» (КГУ, г.Курск) и «Новое поколение» (п.Пристень) провели поисковые работы в селах Троицкое и Ракитинка Пристенского района. Ими найдены останки 44 советских солдат. Имена не установлены. 
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