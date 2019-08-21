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Лента новостей / В регионе

Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» в Курске

Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» пройдет на площади перед Дворцом молодежи (ул. Белгородская, 14Б) 7 сентября с 12:00 до 15:00. 

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Экспозиции представят ресурсоснабжающие организации и вузы региона. Будут работать выставки экологически чистых видов транспорта и транспорта на газомоторном топливе, а также разработок и технологий в области энергосбережения и экологии.На сцене выступят молодежные и творческие коллективы. Для детей будут организованы конкурсы и игры. Все желающие смогут сделать снимки в оформленной фотозоне и принять участие в флешмобе. Также пройдут конкурс детских рисунков на асфальте «Яркий город» и на лучший лозунг «Умный город». 

 
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