В Курске ограничат движение автотранспорта

В связи с подготовкой и проведением Всероссийской акции "Военная служба по контракту - твой выбор" движение автотранспорта будет закрыто

по ул. Карла Маркса (от ул. Рябиновая до автоцентра «Тойота Центр Курск») - с 10.00 21 августа до 21.00 24 августа;по проспекту Победы (от трибуны до ул. Тропинка) - с 9.00 до 16.00 24 августа;по ул. Карла Маркса (от Светлого проезда до ул. Тропинка) с пропуском городского пассажирского транспорта – с 9.00 до 16.00 24 августа.На время закрытия движения автотранспорта 21, 22 и 23 августа движение троллейбусов по маршрутам №1 и №8 будет организовано до ул. Тропинка.24 августа движение пассажирских автобусов из центра города до п. Северный, ТЦ «Метро», п. Косиново и обратно будет организовано через ул. Светлая, Фестивальная.