По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка
Как мы уже писали, трагедия произошла в шахте лифта дома по проспекту Вячеслава Клыкова
По данному факту следственным отделом по Центральному административному округу города Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.
В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина работал в ПАО «Ростелеком» и прибыл около 21 часа 17 августа 2019 года в указанный дом для производства работ по заявкам на проведения сети Интернет. После выполнения работ, между 5 и 6 этажами произошла остановка лифта, на котором спускался мужчина. Сообщив диспетчеру об остановке лифта и не дожидаясь прибытия специалистов, он попытался самостоятельно покинуть кабину, в результате чего и произошло падение в шахту, где он и был обнаружен специалистами, прибывшими устранить неисправность лифта.