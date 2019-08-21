По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка

Как мы уже писали, трагедия произошла в шахте лифта дома по проспекту Вячеслава Клыкова

Как сообщает Следственный комитет, примерно в 22 часа 17 августа 2019 года в шахте лифта дома 44 по проспекту Вячеслава Клыкова города Курска обнаружен травмированный 43-летний мужчина, который был доставлен в областную клиническую больницу, где от полученных телесных повреждений на следующий день скончался.По данному факту следственным отделом по Центральному административному округу города Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина работал в ПАО «Ростелеком» и прибыл около 21 часа 17 августа 2019 года в указанный дом для производства работ по заявкам на проведения сети Интернет. После выполнения работ, между 5 и 6 этажами произошла остановка лифта, на котором спускался мужчина. Сообщив диспетчеру об остановке лифта и не дожидаясь прибытия специалистов, он попытался самостоятельно покинуть кабину, в результате чего и произошло падение в шахту, где он и был обнаружен специалистами, прибывшими устранить неисправность лифта.