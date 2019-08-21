Наркоплантацию обнаружили полицейские

Незаконному бизнесу, который довольно успешно вел житель Курска на своем приусадебном участке, положили конец правоохранители.

Наркоплантация была обнаружена и уничтожена. Много интересных находок сделали полицейские и в гараже. Там курянин создал все условия для комфортной дегустации наркотического продукта.Изъято более 130 грамм наркотических средств – марихуана. Приспособления для изготовления и употребления наркотического средства, а также 129 кустов культивированного им наркосодержащего растения. Коноплю указанный фигурант выращивал на территории приусадебного участка своего домовладения, в условиях исключаемыми видимость посторонними лицами. В последующем было установлено, что указанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по факту хранения в крупном размере, а также по факту культивирования наркосодержащего растения.