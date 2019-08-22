В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АЧС

19 августа получен положительный результат на африканскую чуму свиней, сообщает региональное управление ветеринарии. Диагноз также подтвержден в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (г. Покров, Владимирская область). Управлением ветеринарии Курской области совместно со специалистами компании(свинокомплекс «Беляевский»,Конышевский район, ГК «Агропромкомплектация»)проводятся мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории региона. Угрожаемые зоны определены. Отчуждение свинопоголовья будет производиться в личных подсобных хозяйствах, входящих в первую угрожаемую зону в радиусе 15 км от эпизоотического очага.Генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков заявил, что ситуация находится под контролем, предприняты все необходимые меры для нормализации эпизоотической ситуации в ближайшее время, оснований для ее ухудшения нет. Остальные предприятия Группы продолжают производственную деятельность в плановом режиме, усилив санитарно-профилактические меры. Сотрудники пораженного вирусом свинокомплекса будут востребованы на других производственных площадках Группы. Начата процедура определения понесенного ущерба.