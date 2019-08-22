Проводятся мероприятия по недопущению распространения африканской чумы
В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АЧС
Генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков заявил, что ситуация находится под контролем, предприняты все необходимые меры для нормализации эпизоотической ситуации в ближайшее время, оснований для ее ухудшения нет. Остальные предприятия Группы продолжают производственную деятельность в плановом режиме, усилив санитарно-профилактические меры. Сотрудники пораженного вирусом свинокомплекса будут востребованы на других производственных площадках Группы. Начата процедура определения понесенного ущерба.