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Озеро Малино под присмотром экологов

Экологи провели плановый осмотр памятника природы «Озеро Малино» 

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 Он находится в Рыльском районе и состоит из нескольких урочищ: акваторий озер Большое Малино и Малое Малино, а также примыкающим к ним дубрав Банищанского лесного массива. Территория памятника природы составляет 43 га.  Здесь экологи обнаружили редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Курской области. Это перловица обыкновенная, редкие виды стрекоз, коршун, речные крачки, алтей лекарственный. При этом были обнаружены виды, уже внесённые в Красную книгу России — пчела-плотник, черный аист, русская выхухоль, венерин башмачок.На особо охраняемой природной территории «Озеро Малино» сохранились участки прямоствольных дубрав семенного происхождения, представляющие особую ценность. Такие дубравы для Курской области - редкость.
Как отметили в департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области, с целью предупреждения противоправных действий населения по отношению к памятнику природы планируется установить дополнительные аншлаги с обозначением границ этой территории и предупреждением об ответственности за использование открытого огня, проведение палов и за нарушение правил рыбалки и охоты.
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