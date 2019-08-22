Озеро Малино под присмотром экологов

Экологи провели плановый осмотр памятника природы «Озеро Малино»

Он находится в Рыльском районе и состоит из нескольких урочищ: акваторий озер Большое Малино и Малое Малино, а также примыкающим к ним дубрав Банищанского лесного массива. Территория памятника природы составляет 43 га. Здесь экологи обнаружили редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Курской области. Это перловица обыкновенная, редкие виды стрекоз, коршун, речные крачки, алтей лекарственный. При этом были обнаружены виды, уже внесённые в Красную книгу России — пчела-плотник, черный аист, русская выхухоль, венерин башмачок.На особо охраняемой природной территории «Озеро Малино» сохранились участки прямоствольных дубрав семенного происхождения, представляющие особую ценность. Такие дубравы для Курской области - редкость.Как отметили в департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области, с целью предупреждения противоправных действий населения по отношению к памятнику природы планируется установить дополнительные аншлаги с обозначением границ этой территории и предупреждением об ответственности за использование открытого огня, проведение палов и за нарушение правил рыбалки и охоты.