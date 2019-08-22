Начинающим предпринимателям помогут

21 августа 2019 года начнется очередной конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства

Департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Курска объявляет о начале очередного конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес, для получения финансовой поддержки из бюджета города Курска, предусмотренной на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, а также на субсидирование части затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.Подробную информацию о порядке предоставления субсидий можно получить в департаменте развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Курска по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 5, тел. 8 (4712) 74-02-55, 74-02-53и на официальном сайте Администрации города Курска.