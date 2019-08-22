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В производственных подразделениях Курскэнерго прошел очередной День охраны труда

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» прошел очередной День охраны труда 

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Комиссия, состоящая из руководителей технического блока и профильных служб исполнительного аппарата Курскэнерго, подвела итоги выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего ДОТ. Помимо этого, были проверены качество и своевременность проведения инструктажей, правильность ведения документации, выполнение правил охраны труда и соблюдение трудовой дисциплины. 
Особое внимание было уделено проработке схем подключения резервных источников питания на социально-значимых объектах и проверке знаний персонала условий хранения и особенностей эксплуатации оборудования, находящегося в зоне ответственности района электрических сетей. 
Для персонала управления реализации услуг были проведены практические занятия, на которых они проработали вопросы, связанные с правильным  оформлением актов проверки приборов учета и последовательностью действий в случае недопуска к расчетному прибору, установленному в границах энергопринимающих устройств потребителя, для проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки приборов учета. Помимо этого в рамках ДОТ сотрудники филиала отработали приемы оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему от действий электрического тока. 
По итогам Дня охраны труда в Курскэнерго разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. ДОТ проводится в филиале ежемесячно с целью   предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства на объектах филиала.  
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