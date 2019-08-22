23 августа 1943 года завершилось одно из самых грандиозных сражений Великой Отечественной войны — Курская битва.

В честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск 24 августа в Курске состоится акция "Военная служба по контракту — твой выбор!". В этот день курян и гостей города ждет выставка образцов современного стрелкового вооружения и военной техники. "Русские витязи" в небе над Курском впервые продемонстрируют возможности передовой авиационной техники, сообщили в мэрии. Запланированы показательные выступления подразделений ВДВ и роты Почетного караула Западного военного округа, десантирование спортсменов, плац-концерт военного оркестра, ансамбля песни и пляски ЗВО и Центрального Дома Российской армии. В рамках акции все желающие смогут принять участие в мастер-классах, проводимых спортсменами международного уровня и представителями ЦСКА, ощутив при этом особую атмосферу и ритм военной службы. Будут работать два мобильных комплекса по отбору граждан на военную службу по контракту.