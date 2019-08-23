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Лента новостей / В России

О полезных свойствах кизила рассказали диетологи

Кизиловый сок является очень тонизирующим и бодрящим напитком.

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Ягоды кизила, содержащие, фитанциды и много витаминов С и Р, укрепляют иммунитет. Об этом сообщает РИА LIVE24.

Издание со ссылкой на диетологов отмечает, что кизил обладает противовоспалительным,  бактерицидным, мочегонным и желчегонным действиями. Его употребление способствует выведению из организма щавелевой и мочевой кислоты.

Врачи рекомендуют употреблять кизил при заболевании или склонности к сахарному диабету. Он также предупреждает склероз, восстанавливает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов и нормализует артериальное давление.
 
Ягоды кизила рекомендуют при заболеваниях ЖКТ, геморрое, отёках ног и воспалении вен, а также при малокровии.

Кизиловый сок является очень тонизирующим и бодрящим напитком, поэтому его не стоит пить на ночь.
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