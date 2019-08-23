РИА LIVE24.Ягоды кизила, содержащие, фитанциды и много витаминов С и Р, укрепляют иммунитет. Об этом сообщает
Издание со ссылкой на диетологов отмечает, что кизил обладает противовоспалительным, бактерицидным, мочегонным и желчегонным действиями. Его употребление способствует выведению из организма щавелевой и мочевой кислоты.
Врачи рекомендуют употреблять кизил при заболевании или склонности к сахарному диабету. Он также предупреждает склероз, восстанавливает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов и нормализует артериальное давление.
Ягоды кизила рекомендуют при заболеваниях ЖКТ, геморрое, отёках ног и воспалении вен, а также при малокровии.
Кизиловый сок является очень тонизирующим и бодрящим напитком, поэтому его не стоит пить на ночь.
О полезных свойствах кизила рассказали диетологи
Кизиловый сок является очень тонизирующим и бодрящим напитком.