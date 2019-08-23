Авиационный парад состоится в Курске
Он пройдет 24 августа в рамках Всероссийской акции "Служба по контракту - твой выбор".
Самолеты пройдут над Триумфальной аркой на высоте около 300 метров, с интервалом в 3 секунды на скорости до 550 км\ч, что позволит гостям торжеств насладиться воздушной частью парада.
Кроме этого, куряне и гости города смогут принять участие в спортивных мастер-классах, узнать приемы рукопашного боя.
Также на проспекте Победы в Курске в этот день будут работать мобильные комплексы, в которых все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о нюансах военной службы по контракту.