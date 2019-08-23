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Авиационный парад состоится в Курске

Он пройдет 24 августа в рамках Всероссийской акции "Служба по контракту - твой выбор".

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 Участие в авиационном параде примут 3 группы оперативно-тактической авиации Западного военного округа, в числе которых пара высотных тактических разведчиков Су-24 МР из Тверской области, четверка истребителей поколения 4+ Су-30 СМ из Курской области, а также четверка маневренных бомбардировщиков Су-34. 
Самолеты пройдут над Триумфальной аркой на высоте около 300 метров, с интервалом в 3 секунды на скорости до 550 км\ч, что позволит гостям торжеств насладиться воздушной частью парада. 
Кроме этого, куряне и гости города смогут принять участие в спортивных мастер-классах, узнать приемы рукопашного боя. 
Также на проспекте Победы в Курске в этот день будут работать мобильные комплексы, в которых все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о нюансах военной службы по контракту.
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