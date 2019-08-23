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Многодетные семьи получили участки не обеспеченные инфраструктурой

На сегодняшний день земельные участки, находящиеся за садовым товариществом «Дубрава», а их 910, не обеспечены водо-, газо- и электроснабжением, отсутствует транспортная инфраструктура. 

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Участки находящейся за СНТ «Дубрава», были бесплатно выделены многодетным семьям под строительство жилья. К сожалению, построить там дом сейчас практически невозможно – участки совершенно не обеспечены инфраструктурой. 
Проект планировки этих земель, разработанный под руководством областного комитета архитектуры, был утвержден в 2014 году. В соответствии с этой планировкой, на указанной территории до 2030 года предусмотрено строительство трех детских садов, школы, поликлиники, спортивно-досугового комплекса и ряда других социальных объектов. Также здесь предусмотрены участки для трансформаторных подстанций и газораспределительных пунктов,  определено место для строительства водозабора. Завершить газификацию территории будущего жилого района планируется в 2020 году. Также в 2020 году должно появится электричество у первых собственников участков. 
Самый сложный вопрос - это организация водоснабжения. Стоимость строительства распределительных сетей составляет порядка  80 млн. рублей,  насосной станции – еще около 180 млн. рублей.Но это только первый этап организации водоснабжения участков, который будет реализован только к 2021 году. В общем, здесь будет скоро "город-сад", только к тому времени дети могут уже вырасти.  
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