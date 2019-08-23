Курскэнерго организовало совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии в Курской области
21 августа 2019 года в Курской области при активном участии филиала «Россети Центр Курскэнерго» проведено учение по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.
В ходе совместного учения проверялось также эффективность взаимодействия энергетиков с органами исполнительной власти и Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области, со специалистами ГУ МЧС России по Курской области, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС.
По замыслу учений во второй декаде декабря на территории Курской области ухудшаются погодные условия с усилением ветра до 20 м/с, понижением температуры воздуха до -20 градусов С.
Штаб Курскэнерго принимает решение о введении в филиале режима повышенной готовности (РПГ). В районах электрических сетей проверяется аварийный резерв и резервные источники электроснабжения (РИСЭ).
В дальнейшем из-за резкого понижения температуры воздуха до -25 градусов при южном ветре с порывами до 27 м/с и выпадением осадков в виде мокрого снега происходит обрыв грозотроса воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Садовая – Фосфоритная» I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ «Садовая – Фосфоритная» II цепь с отпайками, что стало причиной погашения ПС 110 кВ «Камыши», «Щигры», «Винниково» и массовых отключений линий 0,4 - 10 кВ в Курском и Щигровском районах Курской области. Ситуация осложнилась «пожаром» на подстанции 110 кВ «Тепличная» и, как следствие, – отключением большого количества потребителей, в том числе перинатального центра в Курске.
Энергетики незамедлительно отреагировали на нештатную ситуацию. Оперативный персонал выполнил необходимые мероприятия по локализации повреждений и включению потребителей по резервным линиям, с помощью РИСЭ, аварийно-восстановительные бригады ликвидируют последствия природных катаклизмов.
По прибытии пожарных расчетов на подстанцию «Тепличная», бригады Курскэнерго обеспечили допуск расчетов для ликвидации возгорания в районе трансформатора, в кратчайшие сроки перебросили передвижной резервный источник электроснабжения к перинатальному центру и запитали социально значимый объект, ликвидировали массовые отключения линий электропередачи 0,4 - 10 кВ в Курском и Щигровском районах.
В ходе учения по результатам послеаварийного осмотра ВЛ 10 кВ 412.16 от подстанции 110кВ «ПТФ» потребовалась замена опоры. Бригада Курского района электрических сетей в сопровождении экипажа ГИБДД обеспечила транспортировку опоры к месту установки.
Персонал Курскэнерго в установленные сроки выполнил практические задачи по замене опоры на линии и, таким образом, подтвердил навыки по практическому производству аварийно-восстановительных работ вне мест постоянной дислокации.
Благодаря слаженным действиям энергетиков, четкому взаимодействию с представителями территориального управления МЧС России, а также с едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований условные аварийные ситуации были ликвидированы в кратчайшие сроки. Представители МЧС России, регионального штаба высоко оценили профессионализм и оперативность персонала Курскэнерго.
«Курскэнерго в очередной раз подтвердило готовность быстро действовать в сложных ситуациях, взаимодействовать с остальными участниками процесса для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей», – подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Александр Лапин.