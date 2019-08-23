Курскэнерго организовало совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии в Курской области

21 августа 2019 года в Курской области при активном участии филиала «Россети Центр Курскэнерго» проведено учение по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

Мероприятие стало важной частью подготовки электросетевого комплекса Курской области к отопительному сезону и проводилось с целью отработки практических навыков оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных непогодой, проверки готовности мобильных бригад, спецтехники, системы управления, связи к быстрому реагированию на нештатные ситуации, обеспечения электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения.В ходе совместного учения проверялось также эффективность взаимодействия энергетиков с органами исполнительной власти и Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Курской области, со специалистами ГУ МЧС России по Курской области, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС.По замыслу учений во второй декаде декабря на территории Курской области ухудшаются погодные условия с усилением ветра до 20 м/с, понижением температуры воздуха до -20 градусов С.Штаб Курскэнерго принимает решение о введении в филиале режима повышенной готовности (РПГ). В районах электрических сетей проверяется аварийный резерв и резервные источники электроснабжения (РИСЭ).В дальнейшем из-за резкого понижения температуры воздуха до -25 градусов при южном ветре с порывами до 27 м/с и выпадением осадков в виде мокрого снега происходит обрыв грозотроса воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Садовая – Фосфоритная» I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ «Садовая – Фосфоритная» II цепь с отпайками, что стало причиной погашения ПС 110 кВ «Камыши», «Щигры», «Винниково» и массовых отключений линий 0,4 - 10 кВ в Курском и Щигровском районах Курской области. Ситуация осложнилась «пожаром» на подстанции 110 кВ «Тепличная» и, как следствие, – отключением большого количества потребителей, в том числе перинатального центра в Курске.Энергетики незамедлительно отреагировали на нештатную ситуацию. Оперативный персонал выполнил необходимые мероприятия по локализации повреждений и включению потребителей по резервным линиям, с помощью РИСЭ, аварийно-восстановительные бригады ликвидируют последствия природных катаклизмов.По прибытии пожарных расчетов на подстанцию «Тепличная», бригады Курскэнерго обеспечили допуск расчетов для ликвидации возгорания в районе трансформатора, в кратчайшие сроки перебросили передвижной резервный источник электроснабжения к перинатальному центру и запитали социально значимый объект, ликвидировали массовые отключения линий электропередачи 0,4 - 10 кВ в Курском и Щигровском районах.В ходе учения по результатам послеаварийного осмотра ВЛ 10 кВ 412.16 от подстанции 110кВ «ПТФ» потребовалась замена опоры. Бригада Курского района электрических сетей в сопровождении экипажа ГИБДД обеспечила транспортировку опоры к месту установки.Персонал Курскэнерго в установленные сроки выполнил практические задачи по замене опоры на линии и, таким образом, подтвердил навыки по практическому производству аварийно-восстановительных работ вне мест постоянной дислокации.Благодаря слаженным действиям энергетиков, четкому взаимодействию с представителями территориального управления МЧС России, а также с едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований условные аварийные ситуации были ликвидированы в кратчайшие сроки. Представители МЧС России, регионального штаба высоко оценили профессионализм и оперативность персонала Курскэнерго.«Курскэнерго в очередной раз подтвердило готовность быстро действовать в сложных ситуациях, взаимодействовать с остальными участниками процесса для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей», – подчеркнул­­­­­­­­­­­­­­­­­ заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Александр Лапин.