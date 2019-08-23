Отключение электроснабжения в Курске

В связи с проведением плановых работ на электрических сетях АО «Курские электрические сети» будет произведено отключение электроэнергии.







Отключение будет произведено по следующим улицам города:в Сеймском округе:с 26 по 30 августа с 9-00 до 16-00: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Каштановые пер., Просторнаяд.7,9,9а;Серегинад.4/7,6,8,10;Ольшанского10,14,14а,14б,16,16а,16б,16в,18а.в Центральном округе:с 26 по 30 августа с 9-00 до 16-00: ул. Фестивальная.в Железнодорожном округе:29 августа с 09-00 до 16-00: Дубровинского 46-132, 67-127; Первомайская 3-67, 2-78;Октябрьская 83-125, 129-189, 132-220; Маяковский переулок 1-15, 2-20; 2 Первомайская 1-27, 2-28; Вокзальная 2-39; Профсоюзная 1-47, 4-54; 3 Первомайская 3-41, 4-30;Маяковского 1-41; Фрунзе 36-92, 35-95; Октябрьский переулок 1-13, 2-14.с 26 по 28 августа с 09-00 до 16-00: Маяковского 22-68; Октябрьская 92-124.с 27 августа по 28 августа с 13-30 до 16-00: 3 Раздельный переулок 1-23; 2 Раздельныйпер. 2-18, 3-19; Полевая 21-69, 32-60; Малых 45-123, 84-180; Подвойского 25-91, 20-96;Петропавловский пер. 1-33, 2-22; Кривецкая 23-93, 22-84; Васильевский пер. 3-41, 6-30;Котлякова 3-85, 2-90; Киевская 1-65, 2-76; Сеймская 2-48, 3-63; Ивановский пер. 1-7, 63-71, 4-18; ОНТ ВетеранТел. для справок: 26-32-10