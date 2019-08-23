РИА LIVE24, «царица полей» обладает лечебным действием и применяется для лечения различных недугов: сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, холецистит, гепатит и других.По данным
Эксперты рекомендуют употреблять кукурузу в сыром или вареном виде, а хранить - в замороженном, чтобы продукт не потерял полезные свойства.
Регулярное употребление кукурузы снижает холестерин в крови, а маски из ее муки придают коже шелковистую гладкость.
Кукуруза растворяет камни в желчном пузыре
О полезных свойствах кукурузы рассказали диетологи.