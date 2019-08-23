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Лента новостей / В России

Кукуруза растворяет камни в желчном пузыре

О полезных свойствах кукурузы рассказали диетологи.

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По данным РИА LIVE24, «царица полей» обладает лечебным действием и применяется для лечения различных недугов: сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, холецистит, гепатит и других.
 
Эксперты рекомендуют употреблять кукурузу в сыром или вареном виде, а хранить - в замороженном, чтобы продукт не потерял полезные свойства.
 
Регулярное употребление кукурузы снижает холестерин в крови, а маски из ее муки придают коже шелковистую гладкость.
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