Работники и ветераны Курскэнерго почтили память героев Курской битвы
Сотрудники, представители Совета ветеранов и Совета молодежи филиала «Россети Центр Курскэнерго» приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Курской битве – ключевом сражении в истории Великой Отечественной войны.
Для коллектива Курскэнерго участие в торжественных мероприятиях, посвященных героям Великой Отечественной войны, стало доброй традицией. Ежегодно в разных уголках Курской области в дни памятных дат работники филиала чествуют погибших защитников Родины.