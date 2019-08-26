Работники и ветераны Курскэнерго почтили память героев Курской битвы

Сотрудники, представители Совета ветеранов и Совета молодежи филиала «Россети Центр Курскэнерго» приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Курской битве – ключевом сражении в истории Великой Отечественной войны.

Энергетики совместно с общественными организациями и представителями органов власти региона прошли в одной колонне к Мемориальному комплексу «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», где павших героев почтили минутой молчания. Помимо этого работники и ветераны Курскэнерго возложили цветы к памятнику командиру 1089-го стрелкового полка Степану Перекальскому, погибшему за освобождение Курска.Для коллектива Курскэнерго участие в торжественных мероприятиях, посвященных героям Великой Отечественной войны, стало доброй традицией. Ежегодно в разных уголках Курской области в дни памятных дат работники филиала чествуют погибших защитников Родины.