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В регионе / В России

Работники и ветераны Курскэнерго почтили память героев Курской битвы

Сотрудники, представители Совета ветеранов и Совета молодежи филиала «Россети Центр Курскэнерго» приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Курской битве – ключевом сражении в истории Великой Отечественной войны. 

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Энергетики совместно с общественными организациями и представителями органов власти региона прошли в одной колонне к Мемориальному комплексу «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», где павших героев почтили минутой молчания. Помимо этого работники и ветераны Курскэнерго возложили цветы к памятнику командиру 1089-го стрелкового полка Степану Перекальскому, погибшему за освобождение Курска.
Для коллектива Курскэнерго участие в торжественных мероприятиях, посвященных героям Великой Отечественной войны, стало доброй традицией. Ежегодно в разных уголках Курской области в дни памятных дат работники филиала чествуют погибших защитников Родины.  
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