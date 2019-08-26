Капремонт в многоквартирных домах продолжается

Всего в этом году намечено провести капремонт в 240 многоквартирных домах региона.

На данный момент выполнено 218 видов работ в 97 многоквартирных домах. На эти цели направлено почти 1,2 млрд рублей. Планируется заменить и модернизировать лифтовое оборудование, кровли, фасады, инженерные коммуникации.Продолжается замена и лифтового оборудования в Курске, Железногорске и Курчатове. В эксплуатацию введено 52 лифта в 10 домах. По 48 работы уже завершены, специалисты Ростехнадзора проводят проверку оборудования и выдают разрешительную документациюЮНа втором этапе, до 31 декабря, 141 лифт появится ещё в 30 многоквартирных домах.На сайте Фонда капитального ремонта запущена интерактивная карта с подробной информацией по каждому дому в регионе: площадь, год ввода в эксплуатацию, сумма, начисленная региональным оператором и оплаченная собственниками, остаток на спецсчёте (если имеется), а также сроки ремонта.