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В регионе / В России

Капремонт в многоквартирных домах продолжается

Всего в этом году намечено провести капремонт в 240 многоквартирных домах региона.

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 На данный момент выполнено 218 видов работ в 97 многоквартирных домах. На эти цели  направлено почти 1,2 млрд рублей. Планируется заменить и модернизировать лифтовое оборудование, кровли, фасады, инженерные коммуникации. 
Продолжается замена и лифтового оборудования в Курске, Железногорске и Курчатове. В эксплуатацию введено 52 лифта в 10 домах. По 48 работы уже завершены, специалисты Ростехнадзора проводят проверку оборудования и выдают разрешительную документациюЮ
На втором этапе, до 31 декабря, 141 лифт появится ещё в 30 многоквартирных домах. 
На сайте Фонда капитального ремонта запущена интерактивная карта с подробной информацией по каждому дому в регионе: площадь, год ввода в эксплуатацию, сумма, начисленная региональным оператором и оплаченная собственниками, остаток на спецсчёте (если имеется), а также сроки ремонта.
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