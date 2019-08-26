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Качество освещения станет лучше

В областном центре планируют на 60% сократить затраты на уличное освещение.

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При этом его качество должно стать лучше.  В Курске, на городских улицах и в частном секторе, приступили к замене 25 тысяч светильников. Вместо натриевых и ртутных к концу декабря будут установлены светодиодные. 
Работать в Курске – непросто, признается подрядчик. Планировка не шаблонная, проект под него был разработан уникальный. Воплощают его в жизнь осторожно. Сейчас приступили к замене светильников на улице Кавказской.
Вот что рассказал представитель подрядчика Никита Воронов Телекомпании "ТАКТ":
«Мы сейчас монтируем первую тысячу светильников в пилотном режиме. Наметили себе определенный план на 26 улиц,  чтобы увидеть типовые ситуации, с которыми столкнемся в этом городе. В Курске опоры освещения часто расположены с одной стороны проезжей части, поэтому добиваться хороших результатов по освещенности несколько сложней, чем если бы опоры были на двух сторонах дороги» 
Светодиодные светильники, уверяет руководитель подрядной организации, будет полностью соответствовать существующим требованиям и стандартам.
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