Управлять городом будут шесть основных блоков

Управление городом осуществляется с помощью шести основных блоков, в которые входят отраслевые органы Администрации города Курска, курируемые заместителями главы Администрации города Курска.

Это блок городского хозяйства и строительства, социальный,финансово-экономический ,дорожного хозяйства и транспорта, земельно-имущественных отношений и блок внутренней политики и правового обеспечения.- Предлагаемая структура управления городом позволит внедрить подходы управления, отвечающие реалиям сегодняшнего дня, более четко разграничить зоны полномочий и ответственности по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, - прокомментировал новую структуру Глава города Курска В.Н. Карамышев.