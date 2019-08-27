Состоялось очередное заседание Курского городского Собрания

Сегодня состоялось двадцать второе очередное заседание Курского городского Собрания VI созыва.

На нем депутаты горсобрания сегодня дали согласие на утверждение четырех заместителей главы горадминистрации, имевших до настоящего момента статус «исполняющий обязанности».Речь идет о Николае Алексеевиче Цыбине, первом заместителе главы Администрации города Курска, возглавляющем блок городского хозяйства и строительства, Владимире Владимировиче Гребенкине – руководителе социального блока, Эдуарде Анатольевиче Кудрявцеве, возглавляющем финансово-экономический блок, а также о Наталье Александровне Бастриковой, которая курирует блок внутренней политики и правового обеспечения.