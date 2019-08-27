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Состоялось очередное заседание Курского городского Собрания

Сегодня состоялось двадцать второе очередное заседание Курского городского Собрания VI созыва.

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На нем депутаты горсобрания сегодня дали согласие на утверждение четырех заместителей главы горадминистрации, имевших до настоящего момента статус  «исполняющий обязанности». 
Речь идет о Николае Алексеевиче Цыбине, первом заместителе главы Администрации города Курска, возглавляющем блок городского хозяйства и строительства, Владимире Владимировиче Гребенкине – руководителе социального блока,  Эдуарде Анатольевиче Кудрявцеве, возглавляющем финансово-экономический блок, а также о Наталье Александровне Бастриковой, которая курирует блок внутренней политики и правового обеспечения.  
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