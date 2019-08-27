Состоялось очередное заседание Курского городского Собрания
Сегодня состоялось двадцать второе очередное заседание Курского городского Собрания VI созыва.
Речь идет о Николае Алексеевиче Цыбине, первом заместителе главы Администрации города Курска, возглавляющем блок городского хозяйства и строительства, Владимире Владимировиче Гребенкине – руководителе социального блока, Эдуарде Анатольевиче Кудрявцеве, возглавляющем финансово-экономический блок, а также о Наталье Александровне Бастриковой, которая курирует блок внутренней политики и правового обеспечения.