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Лента новостей / В России

Любимый летний десерт может быть опасен для здоровья

Чрезмерное употребление лакомства может стать причиной ожирения.

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Любимый летний десерт, по данным РИА LIVE24, может быть опасен для здоровья.

Диетологи рассказали изданию, что чрезмерное употребление мороженого может стать причиной ожирения и диабета.

Кроме того, лакомство нужно правильно хранить и не подвергать повторной заморозке. Эксперты пояснили, что сладкая молочная смесь может стать рассадником для опасных бактерий и вызвать отравление. 

Медики также не рекомендуют экспериментировать с приготовлением мороженого дома. В состав лакомства входят молоко и сырые яйца, которые могут привести к отравлению сальмонеллой, отмечает издание.
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