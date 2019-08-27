РИА LIVE24, может быть опасен для здоровья.Любимый летний десерт, по данным
Диетологи рассказали изданию, что чрезмерное употребление мороженого может стать причиной ожирения и диабета.
Кроме того, лакомство нужно правильно хранить и не подвергать повторной заморозке. Эксперты пояснили, что сладкая молочная смесь может стать рассадником для опасных бактерий и вызвать отравление.
Медики также не рекомендуют экспериментировать с приготовлением мороженого дома. В состав лакомства входят молоко и сырые яйца, которые могут привести к отравлению сальмонеллой, отмечает издание.
Любимый летний десерт может быть опасен для здоровья
Чрезмерное употребление лакомства может стать причиной ожирения.