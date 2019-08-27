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Социальную пенсию назначат по месту фактического проживания

Граждане Российской Федерации, у которых нет регистрации по месту жительства, могут обратиться за назначение социальной пенсии по месту фактического проживания. 

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 Соответствующие поправки в правила обращения за пенсией по государственному обеспечению вступили в силу в 2019 году. При этом социальная пенсия не выплачивается гражданам, у которых одновременно с постоянным местом жительства на территории Российской Федерации имеется постоянное место жительства на территории иностранного государства.
Подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится человек.
В Курской области социальную пенсию получают 29 тысяч человек.
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