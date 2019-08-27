Социальную пенсию назначат по месту фактического проживания
Граждане Российской Федерации, у которых нет регистрации по месту жительства, могут обратиться за назначение социальной пенсии по месту фактического проживания.
Подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится человек.
В Курской области социальную пенсию получают 29 тысяч человек.