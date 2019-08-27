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Педагоги проводят совещание

На своем традиционном августовском совещании они решают, каким будет новый учебный год в Курской области.

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Каждый год, накануне Дня знаний, работники сферы образования Курской области собираются на августовское педагогическое совещание. В нынешнем году оно рассчитано на два дня, а количество участников составляет почти 800 человек. Педагоги определяют приоритетные направления, а таких множество - начиная с духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и заканчивая подготовкой учителя новой формации, умеющего работать с цифровой образовательной средой. Об этом сообщает Телекомпания "ТАКТ".
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