Педагоги проводят совещание

На своем традиционном августовском совещании они решают, каким будет новый учебный год в Курской области.
Каждый год, накануне Дня знаний, работники сферы образования Курской области собираются на августовское педагогическое совещание. В нынешнем году оно рассчитано на два дня, а количество участников составляет почти 800 человек. Педагоги определяют приоритетные направления, а таких множество - начиная с духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и заканчивая подготовкой учителя новой формации, умеющего работать с цифровой образовательной средой. Об этом сообщает Телекомпания "ТАКТ".