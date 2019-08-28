Проект Умный свет реализуется в Курчатове

В КурчатовЕ реализуют проект по модернизации уличного освещения «Умный Свет» в рамках проекта «Умный город».

В числе заявленных целей проекта - улучшение освещенности улиц города атомщиков, обеспечение экономии энергоресурсов, а также увеличение срока службы уличных осветительных приборов. Кроме того, модернизация приборов уличного освещения города Курчатова обеспечит удобное и безопасное движение пешеходов.Всего в рамках проекта планируется заменить 2200 светильников, первые 60 из которых будут установлены в ближайшее время. Городское освещение будет управляться автоматизированной системой управления наружным освещением, которая позволит не только оптимизировать расход энергоресурсов, но и будет способствовать эффективному освещению улиц города. В частности, реализуемый проект позволит решить задачу создания достаточной яркости на бульваре Победы в 6-м микрорайоне города Курчатова.Помимо этого, в планах администрации города Курчатова внедрение системы мониторинга сетей теплоснабжения, экологического состояния окружающей среды. В автоматизированный режим будет переведен контроль за работой дорожной и коммунальной техники.