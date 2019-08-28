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В регионе / Происшествия

В Курске нашли воровку за час

Всего час понадобился полицейским, чтоб по горячим следам найти в Курске  воровку.

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Воспользовавшись доверием подвозившего ее мужчины, жительница Курского района похитила его телефон и банковские карты.
Ранним утром  на своем автомобиле житель Курской области ехал в поселок Лебяжий. По дороге увидел женщину, которую согласился подвезти. По приезду он ненадолго отлучился в магазин, а когда вернулся, то не обнаружил в машине своей попутчицы. Исчезли также телефон и банковские карты. Мужчина обратился в полицию, где по его описанию был составлен фоторобот.
Обнаружили женщину на привокзальной площади в областном центре. Сбыть или воспользоваться крадеными вещами она не успела. Об этом рассказывает Телекомпания "ТАКТ".
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