В Курске нашли воровку за час
Всего час понадобился полицейским, чтоб по горячим следам найти в Курске воровку.
Ранним утром на своем автомобиле житель Курской области ехал в поселок Лебяжий. По дороге увидел женщину, которую согласился подвезти. По приезду он ненадолго отлучился в магазин, а когда вернулся, то не обнаружил в машине своей попутчицы. Исчезли также телефон и банковские карты. Мужчина обратился в полицию, где по его описанию был составлен фоторобот.
Обнаружили женщину на привокзальной площади в областном центре. Сбыть или воспользоваться крадеными вещами она не успела. Об этом рассказывает Телекомпания "ТАКТ".