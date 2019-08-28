Росгвардия проверяет учебные заведения
В канун нового учебного года представители Управления Росгвардии по Курской области проводят проверку защищенности учебных заведений.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оценивают работу кнопок тревожного вызова групп задержания и инспектируют действия прибывших на сигнал сотрудников.
Исправность прибора проверяется на практике с реальным привлечением экипажей вневедомственной охраны.
На всех проверенных объектах обеспечен надлежащий уровень безопасности.