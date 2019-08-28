Росгвардия проверяет учебные заведения

В канун нового учебного года представители Управления Росгвардии по Курской области проводят проверку защищенности учебных заведений.

Специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы Управления проверяют у охранников ЧОП наличие необходимой документации - удостоверение частного охранника и наличие личной карточки. Дополнительно с представителями ЧОП проводятся инструктажи по правилам пользования кнопкой тревожной сигнализации.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оценивают работу кнопок тревожного вызова групп задержания и инспектируют действия прибывших на сигнал сотрудников.Исправность прибора проверяется на практике с реальным привлечением экипажей вневедомственной охраны.На всех проверенных объектах обеспечен надлежащий уровень безопасности.