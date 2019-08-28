  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
В регионе / В России

Росгвардия проверяет учебные заведения

В канун нового учебного года представители Управления Росгвардии по Курской области проводят проверку защищенности учебных заведений. 

Читайте также

Специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы Управления проверяют у охранников ЧОП наличие необходимой документации - удостоверение частного охранника и наличие личной карточки. Дополнительно с представителями ЧОП проводятся инструктажи по правилам пользования кнопкой тревожной сигнализации.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оценивают работу кнопок тревожного вызова групп задержания и инспектируют действия прибывших на сигнал сотрудников.
Исправность прибора проверяется на практике с реальным привлечением экипажей вневедомственной охраны. 
 На всех проверенных объектах обеспечен надлежащий уровень безопасности.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курчатовский школьник Денис Кашин побывал на Северном полюсе

В Интернете действуют фальшивые сайты Пенсионного фонда

В Курске нашли воровку за час

Проект Умный свет реализуется в Курчатове

Въезд в парк «Боева дача» под присмотром

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске