ФОК Волна открылся во Льгове

29 августа во Льгове открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна».

В ФОКе два бассейна – для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями. В основном бассейне 4 дорожки. Его длина 25 метров и глубина 1,8 метров. Второй – размером 10х6 и предназначен для обучения плаванию, для общеразвивающих упражнений и игр в воде.В здании оборудованы раздевалки, душевые, тренерские и помещения медицинского назначения. В одну смену в ФОКе смогут заниматься более 60 человек.Это уже второй ФОК во Льгове. Первый, который называется «Сейм», был сдан в эксплуатацию в 2014 году и на днях отметил пятилетний юбилей.