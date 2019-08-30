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В регионе / Спорт

ФОК Волна открылся во Льгове

29 августа во Льгове открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна».

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 В ФОКе два бассейна – для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями. В основном бассейне 4 дорожки. Его длина 25 метров и глубина 1,8 метров. Второй – размером 10х6 и предназначен для обучения плаванию, для общеразвивающих упражнений и игр в воде.В здании оборудованы раздевалки, душевые, тренерские и помещения медицинского назначения. В одну смену в ФОКе смогут заниматься более 60 человек.
 Это уже второй ФОК во Льгове. Первый, который называется «Сейм», был сдан в эксплуатацию в 2014 году и на днях отметил пятилетний юбилей.
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