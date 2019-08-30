В выходные Курск станет концертным

В выходные для курян будут организованы различные концерты, образовательные пикники, уличные лектории, спортивные фестивали, мастер-классы, творческие арт-зоны.

31 августа на Боевой даче в 15:00 до 23:00 пройдет молодежный мультикультурный фестиваль «Набоевке».Утро 1 сентября начнется со спортивного забега, участие в котором примут известные спортсмены Алексей Петухов и Александр Легков. При этом с 7:00 до 10:00 будет перекрыта ул. М. Горького от ул. Урицкого. В 16:00 начнется фестиваль «Проспект знаний», который включает в себя работу различных арт-площадок на улице Ленина.В 19:00 состоится концерт. Закончится день праздничным фейерверком.С 15.00 до 22.00 большая часть ул. Ленина станет пешеходной. Движение транспорта будет организовано через ул. Урицкого по ул. Радищева, далее на ул. Садовую и движение продолжится по ул. Ленина.