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В выходные Курск станет концертным

В выходные для курян будут организованы различные концерты, образовательные пикники, уличные лектории, спортивные фестивали,   мастер-классы, творческие арт-зоны.

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31 августа на Боевой даче в 15:00 до 23:00 пройдет молодежный мультикультурный фестиваль «Набоевке».
Утро 1 сентября начнется со спортивного забега, участие в котором примут известные спортсмены Алексей Петухов и Александр Легков. При этом с 7:00 до 10:00 будет перекрыта ул. М. Горького от ул. Урицкого. В 16:00 начнется фестиваль «Проспект знаний», который включает в себя работу различных арт-площадок на улице Ленина.
В 19:00 состоится концерт. Закончится день праздничным фейерверком.

С 15.00 до 22.00 большая часть ул. Ленина станет пешеходной. Движение транспорта будет организовано через ул. Урицкого по ул. Радищева, далее на ул. Садовую и движение продолжится по ул. Ленина.
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