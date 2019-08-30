В Курской области археологи нашли крупное поселение
В Большесолдатском районе Курской области археологи нашли крупное поселение III-IV века, образец Черняховской культуры.
Археологи нашли несколько горнов, в которых плавили цветной металл, инструменты, оплавки.
Помимо ювелирной мастерской, удалось найти и жилые постройки, напоминающие мазанки.
На раскопках можно увидеть часть стены жилища и остатки печи.
Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки из найденных обломков и остатков.