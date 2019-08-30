В Курской области археологи нашли крупное поселение

В Большесолдатском районе Курской области археологи нашли крупное поселение III-IV века, образец Черняховской культуры.

«Уникально поселение тем, что здесь мы обнаружили следы ювелирного производства"-рассказывает научный сотрудник института археологии Российской академии наук Олег Радюш.Археологи нашли несколько горнов, в которых плавили цветной металл, инструменты, оплавки.Помимо ювелирной мастерской, удалось найти и жилые постройки, напоминающие мазанки.На раскопках можно увидеть часть стены жилища и остатки печи.Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки из найденных обломков и остатков.