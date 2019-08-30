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В Курской области археологи нашли крупное поселение

В Большесолдатском районе Курской области археологи нашли крупное поселение III-IV века, образец Черняховской культуры.

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Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки из найденных обломков и остатков.
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