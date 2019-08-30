В Курской области к берегам Сейма проход закрыт
Природные окрестности хутора Зубков привлекают не только отдыхающих, но и застройщиков.
Ведется ли борьба властей с самоуправством, выясняла Телекомпания "ТАКТ".
С одной стороны путь курянам преграждают бетонные плиты, а с другой – шлагбаум. Раньше, чтобы добраться до местного пляжа, хватало несколько минут. Теперь же дорога занимает не меньше часа. На такой самовольный захват куряне реагируют вполне ожидаемо. А вот реакции на действия застройщиков, нарушающих федеральное законодательство, от нынешней власти Курского района не наблюдается в течение нескольких лет.