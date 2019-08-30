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В Курской области к берегам Сейма проход закрыт

Природные окрестности хутора Зубков привлекают не только отдыхающих, но и застройщиков.

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Земельные участки вблизи лесного массива, да ещё с выходом на берег, активно выкупаются. Важный атрибут каждого коттеджа, по мнению владельцев, двухметровый забор – он непременно должен плавно переходить в реку. К слову, это является прямым нарушением законодательства.
Ведется ли борьба властей с самоуправством, выясняла Телекомпания "ТАКТ". 
С одной стороны путь курянам преграждают бетонные плиты, а с другой – шлагбаум. Раньше, чтобы добраться до местного пляжа, хватало несколько минут. Теперь же дорога занимает не меньше часа. На такой самовольный захват куряне реагируют вполне ожидаемо. А вот реакции на действия застройщиков, нарушающих федеральное законодательство, от нынешней власти Курского района не наблюдается в течение нескольких лет.
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