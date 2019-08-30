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Секретами успеха поделился с курянами Александр Легков

Олимпийский чемпион прочитал мотивирующую лекцию.

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Молодежный мультикультурный фестиваль прошел в Курске 31 августа. Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Александр Легков стал хедлайнером мероприятия.

По данным РИА LIVE24, именитый лыжник рассказал о своем нелегком пути в большой спорт и успехах на Олимпиаде. Легков в детстве занимался хоккеем, однако был вынужден прекратить тренировки из-за отсутствия финансов и возможности ездить из Подмосковья в столицу. Именно по этой причине он стал заниматься лыжами, и упорный труд привел к своим результатам.

Также спортсмен поведал о тяжелой психологической обстановке, которая творилась в 2014 году перед стартом эстафеты в Сочи.

В настоящее время Александр Легков занимается политической карьерой и старается помочь каждому обратившемуся к нему человеку.
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