Секретами успеха поделился с курянами Александр Легков
Олимпийский чемпион прочитал мотивирующую лекцию.
По данным РИА LIVE24, именитый лыжник рассказал о своем нелегком пути в большой спорт и успехах на Олимпиаде. Легков в детстве занимался хоккеем, однако был вынужден прекратить тренировки из-за отсутствия финансов и возможности ездить из Подмосковья в столицу. Именно по этой причине он стал заниматься лыжами, и упорный труд привел к своим результатам.
Также спортсмен поведал о тяжелой психологической обстановке, которая творилась в 2014 году перед стартом эстафеты в Сочи.
В настоящее время Александр Легков занимается политической карьерой и старается помочь каждому обратившемуся к нему человеку.