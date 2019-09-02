Курскэнерго в преддверии нового учебного года усилило работу по предупреждению детского электротравматизма

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» продолжают системную работу по профилактике детского электротравматизма. В преддверии нового учебного года энергетики реализовали в регионе комплекс дополнительных мер по обеспечению электробезопасности вблизи образовательных и дошкольных учреждений.

На энергообъектах, находящихся на территории и вблизи школ и детских садов, проведены специальные проверки на предмет сохранности ограждений, замков, знаков предупреждения об опасности поражения электрическим током.

Выполнены работы по устранению опасных дефектов опор, проводов и прочего электрооборудования. Проведены плановые работы по замене неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях, проходящих по территории и вблизи школ в селах Будище, Алексеевка, Жерновец соответственно Большесолдатского, Глушковского, Касторенского районов.

Одной из важных составляющих работы по профилактике электротравматизма среди детей являются уроки по электробезопасности. В период летних каникул специалисты Курскэнерго провели в детских оздоровительных и пришкольных лагерях более 40 таких тематических занятий. В них приняли участие около 1700 школьников.

К работе по профилактике электротравматизма среди детей энергетики привлекали взрослых. Специалисты Конышевского района электрических сетей Курскэнерго на общем сходе граждан муниципального образования «Прилепский сельсовет» рассказали собравшимся об опасности поражения электрическим током при попытке проникновения на территорию энергообъектов, неправильном обращении с электроприборами в быту, при приближении к оборванным проводам или попытке подниматься на опоры ЛЭП, чтобы делать «селфи». Участникам схода были розданы тематические листовки для детей с основными правилами электробезопасности.