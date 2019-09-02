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Лента новостей / В регионе

В Курске прошли авиамодельные соревнования

На соревнованиях были не только самолеты, но и радиоуправляемые машины
В Курске прошли авиамодельные соревнования

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1 сентября на базе Авиацентра в Рышково прошел "Открытый Чемпионат Курской области по свободно летающим моделям", то есть соревнования по авиамоделированию. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".

Для того, чтобы успешно заниматься авиамоделированием, необходим целый комплекс знаний различных наук - физики, химии, технологии.

Как оказалось, на соревнованиях были не только самолеты, но и радиоуправляемые машины. Каждая из представленных моделей была создана своими руками.

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