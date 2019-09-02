ТАКТ".1 сентября на базе Авиацентра в Рышково прошел "Открытый Чемпионат Курской области по свободно летающим моделям", то есть соревнования по авиамоделированию. Об этом сообщает телеканал "
Для того, чтобы успешно заниматься авиамоделированием, необходим целый комплекс знаний различных наук - физики, химии, технологии.
Как оказалось, на соревнованиях были не только самолеты, но и радиоуправляемые машины. Каждая из представленных моделей была создана своими руками.
В Курске прошли авиамодельные соревнования
На соревнованиях были не только самолеты, но и радиоуправляемые машины