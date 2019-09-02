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Лента новостей / В регионе

Курский военком прокомментировал изменение правил призыва в армию

От отсрочки теперь можно отказаться, демобилизоваться досрочно тоже можно
Курский военком прокомментировал изменение правил призыва в армию

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С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию. От отсрочки теперь можно отказаться. Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени. Полный список можно посмотреть в пунктах 2 статей 22 и 23 закона «О воинской обязанности и военной службе». Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно подать в приемную комиссию военкомата заявление.

У некоторых срочников - тех, кто призывались до 1 сентября этого года - появилась возможность демобилизоваться досрочно. Например, если в период прохождения службы родился второй ребенок.

Военный комиссар Курской области Владимир Родионов прокомментировал изменение правил призыва в армию. 

«Эти изменения на мой взгляд делают службу в армии наиболее привлекательной. Молодой человек понимает, что он защищен, у него сохраняются не только обязанности, но и права. Кстати, в Курской области мы такое давно уже практикуем», – отметил военком. 

Кроме того, ужесточились наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма штрафа вырастет в шесть раз, с 500 до 3000 рублей. До этого, они платили от 100 до 500 рублей. Это касается и проигнорировавших повестку из-за переезда, а также для тех, кто не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы. 

Наказывать теперь будут и тех, кто уклоняется от медосвидетельствования, либо обследования по направлению призывной комиссии. Кроме этого, военные врачи смогут перепроверять здоровье юношей у которых есть отсрочка дважды в год во время призывных кампаний, а комиссии - возможность ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. 

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