1 сентября под Курском школьник на велосипеде попал в ДТП

Подросток не разъехался на тротуаре с пенсионером на таком же транспорте

1 сентября в Железногорске произошла авария с участием двух велосипедистов, один из них - школьник.По данным ГИБДД, примерно в половину четвёртого часа дня 14-летний мальчик на велосипеде «СТЕЛС» ехал по тротуару со стороны ул. Гагарина в сторону ул. Рокоссовского города горняков. На ул. Курская, напротив д. № 15 юный велосипедис столкнулся с двигавшимся навстречу, также по тротуару точно таким же велосипедом «СТЕЛС», которым управлял 71-летний пенсионер.Пострадал в этом столкновении школьник, его с травмами доставили в горбольницу № 2 Железногорска.