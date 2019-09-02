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Артисты Курской областной филармонии стали рекордсменами Книги Гиннесса

1 сентября в Санкт-Петербурге 20-тысячный сводный хор и 8-тысячный оркестр исполнили гимн России
Артисты Курской областной филармонии стали рекордсменами Книги Гиннесса

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В Петербурге рекордный оркестр и гигантский хор исполнили гимн России. Выступление приурочили к 75-летию утверждения торжественной и величественной мелодии государственным символом нашей стран. 
От южных морей до полярного края — география музыкантов: Орел, Симферополь, Курган, Кемерово и Курск. В установлении мирового рекорда на Газпром Арене приняли участие и артисты Курской областной филармонии. 

В составе сводного оркестра - более 19 видов музыкальных инструментов — струнные, духовые, ударные и клавишные. Поле стадиона поделили на 192 сектора, в которых разместились 8097 музыкантов. Акция собрала 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов. Все они смогли сыграть и спеть с первой попытки, без единой репетиции.

Уникальный состав оркестра признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя рекорд, установленный в 2016 году, когда на арене Commerzbank в немецком Франкфурте собрались 8 076 музыкантов.
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