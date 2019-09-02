В Курске состоялся чемпионат по "Автокроссу"
Легенды автоспорта, именитые спортсмены приехали в Курск не только за зрелищем, но и поддержать спортсменов
Легенды автоспорта, именитые спортсмены приехали в Курск не только за зрелищем, но и поддержать спортсменов, сообщает телеканал "ТАКТ".
Алексей Басов, российский автогонщик, мастер спорта, победитель чемпионата Ferrari Challenge Coppa Shell (2012), чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMGTE Am (2015) и гонки 24 часа Ле-Мана в классе LMGTE Am (2015): "В Курске я был достаточно давно. Аж в 2003 году. Хочу отметить, что эта трасса одна из лучших для автокросса. Конечно, со временем земля укатывается, ее становится меньше, но пилотам, думаю, это не помешает провести профессиональную гонку и продемонстрировать красивые и зрелищные заезды".
И действительно, Алексей как в воду глядел. В одном из первых заездов в классе "Суперавто" курский пилот Александр Глазков на третьем круге завершил гонку досрочно. Позже, как пояснил сам спортсмен, его машина была не готова к свежеполитой трассе, радиатор авто закидало грязью, и мотор "закипел". Пришлось съезжать с трассы.
Дмитрий Сотников, пилот команда "Камаз-мастер", мастер спорта международного класса, победитель гонки "Шелковый путь", призер "Дакар": "Знаете, есть, конечно, на этой трассе и свои достаточно опасные виражи. Проехав по трассе на КамАЗе, в одном месте есть участок с отрицательным углом. Именно здесь пилотам придется сфокусировать все свое внимание."