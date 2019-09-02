В Курской области 13 тысяч первоклашек сели за парты
Сегодня во всех курских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал на линейке в школе №7 г. Курска. Глава региона поздравил учеников, их родителей и педагогов с началом нового учебного года, адресовав особые слова напутствия первоклассникам.
«Для них сегодня начинается новая жизнь. Конечно первоклассникам и их родителям очень сложно психологически перестроится. Но я уверен, что высокий профессионализм наших педагогов, которым они бесспорно обладают, поможет первоклашкам войти в новый ритм и режим, – подчеркнул Роман Старовойт. – У нас много талантливых ребят, которые хорошо знают школьные предметы, а также успешно занимаются спортом, наукой и творчеством. Об этом говорит большое количество и стобалльников, и выпускников, поступающих в лучшие ВУЗы страны и региона. Я хочу пожелать всем, для кого сегодня прозвенел школьный звонок, чтобы этот учебный год принес много новых знаний и интересных открытий».
Также врио губернатора напомнил, что в регионе реализуется национальный проект «Образование», который должен вывести Россию в десятку стран мира по качеству образования. В рамках реализации данного нацпроекта в учреждения образования области направлено свыше 1 миллиарда рублей.
ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ