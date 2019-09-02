В Курской области 13 тысяч первоклашек сели за парты

Сегодня во всех курских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний

Сегодня во всех курских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Учебный год начался для 115 тысяч юных курян, из них почти 13 тысяч детей отправились в первый класс.Врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал на линейке в школе №7 г. Курска. Глава региона поздравил учеников, их родителей и педагогов с началом нового учебного года, адресовав особые слова напутствия первоклассникам.«Для них сегодня начинается новая жизнь. Конечно первоклассникам и их родителям очень сложно психологически перестроится. Но я уверен, что высокий профессионализм наших педагогов, которым они бесспорно обладают, поможет первоклашкам войти в новый ритм и режим, – подчеркнул Роман Старовойт. – У нас много талантливых ребят, которые хорошо знают школьные предметы, а также успешно занимаются спортом, наукой и творчеством. Об этом говорит большое количество и стобалльников, и выпускников, поступающих в лучшие ВУЗы страны и региона. Я хочу пожелать всем, для кого сегодня прозвенел школьный звонок, чтобы этот учебный год принес много новых знаний и интересных открытий».Также врио губернатора напомнил, что в регионе реализуется национальный проект «Образование», который должен вывести Россию в десятку стран мира по качеству образования. В рамках реализации данного нацпроекта в учреждения образования области направлено свыше 1 миллиарда рублей.