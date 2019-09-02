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В Курской области 13 тысяч первоклашек сели за парты

Сегодня во всех курских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний
В Курской области 13 тысяч первоклашек сели за парты

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Сегодня во всех курских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Учебный год начался для 115 тысяч юных курян, из них почти 13 тысяч детей отправились в первый класс. 

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал на линейке в школе №7 г. Курска. Глава региона поздравил учеников, их родителей и педагогов с началом нового учебного года, адресовав особые слова напутствия первоклассникам. 

«Для них сегодня начинается новая жизнь. Конечно первоклассникам и их родителям очень сложно психологически перестроится. Но я уверен, что высокий профессионализм наших педагогов, которым они бесспорно обладают, поможет первоклашкам войти в новый ритм и режим, – подчеркнул Роман Старовойт. – У нас много талантливых ребят, которые хорошо знают школьные предметы, а также успешно занимаются спортом, наукой и творчеством. Об этом говорит большое количество и стобалльников, и выпускников, поступающих в лучшие ВУЗы страны и региона. Я хочу пожелать всем, для кого сегодня прозвенел школьный звонок, чтобы этот учебный год принес много новых знаний и интересных открытий». 

Также врио губернатора напомнил, что в регионе реализуется национальный проект «Образование», который должен вывести Россию в десятку стран мира по качеству образования. В рамках реализации данного нацпроекта в учреждения образования области направлено свыше 1 миллиарда рублей.


ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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