В Курске сбит пенсионер. Водитель с места ДТП скрылся

Авария произошла примерно в 19:10 напротив д. № 30 по ул. 2-я Щигровская

31 августа в Железнодорожном округе Курска сбили пешехода. Сейчас полиция разыскивает автомобилиста. Он скрылся с места ДТП. Авария, как сообщили в ГИБДД, произошла примерно в 19:10 напротив д. № 30 по ул. 2-я Щигровская. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, ехал со стороны 12-го Щигровского переулка, в направлении ул. Каширцева. 60-летний мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход получил различные травмы.