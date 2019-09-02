В первый месяц нового учебного года курские железнодорожники проведут открытые уроки по безопасности

Также железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности

Со 2 сентября по 2 октября на Московской железной дороге пройдет акция «Детская безопасность на железной дороге». Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.В рамках акции сотрудники МЖД проведут открытые уроки безопасности в более чем 20 учебных заведениях Орловской и Курской областей. Особое внимание уделят образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой.Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.Московская железная дорога призывает педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.