из-за порыва тепломагистрали 44 многоквартирных дома на девяти улицах Курска остались без горячей воды
В связи с ремонтом горячей воды не будет до 5 сентября
- Так как в отопительном сезоне от этой сети тепло и горячую воду получают более 40 жилых домов и других объектов, мы решили не ограничиваться ремонтом и приняли решение о полной замене поврежденного участка трубопровода, - пояснил главный инженер филиала Андрей Кулешов.
В связи с ремонтом до 5 сентября горячей воды не будет по следующим адресам:
- ул. Павлуновского, 1, 3, 5, 7, 48, 48а, 65а,
- ул. Чернышевского, 14, 14а, 15, 16, 17, 68, 70, 72,
- ул. Большевиков, 93, 97,
- ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а,
- ул. Дзержинского, 65/2, 69а, 69б,
- ул. Чехова, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 11/52, 38,
- ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50,
- ул. Бочарова, 3, 4, 5, 6,
- ул. Овечкина, 2а, 3, 5, 10, 14.