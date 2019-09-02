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Лента новостей / В регионе

В Росстате назвали среднюю зарплату учителей в регионах

Курск не попал ни в десятку худших, ни в десятку лучших


В Росстате назвали среднюю зарплату учителей в регионах

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Стартовал новый учебный год и Росстат представил топ регионов с самыми низкими зарплатами учителей, пишет "Коммерсантъ".
Пальму первенства держит Северная Осетия — 21 575 рублей;
Серебро антирейтинга у Ингушетии — 21 647 рублей;
На третьем месте - Карачаево-Черкесия — 21 773 рублей.
В лидерах по зарплате — Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа (более 90 000 рублей) и Москва (89 644).
У нас всё хорошо - Курская область не в десятке худших, но и не в десятке лучших. Наши учителя, по данным Росстата, получают в среднем 27 413 рублей.
Как подсчитал сервис «Авито-Работа», среднему российскому учителю придется копить пять месяцев, чтобы купить новый iPhone модели XS Max с объемом памяти 512 гигабайт, стоит он 123 тысячи рублей. 
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