В Росстате назвали среднюю зарплату учителей в регионах

Курск не попал ни в десятку худших, ни в десятку лучших







Стартовал новый учебный год и Росстат представил топ регионов с самыми низкими зарплатами учителей, пишет "Коммерсантъ".Пальму первенства держит Северная Осетия — 21 575 рублей;Серебро антирейтинга у Ингушетии — 21 647 рублей;На третьем месте - Карачаево-Черкесия — 21 773 рублей.В лидерах по зарплате — Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа (более 90 000 рублей) и Москва (89 644).У нас всё хорошо - Курская область не в десятке худших, но и не в десятке лучших. Наши учителя, по данным Росстата, получают в среднем 27 413 рублей.Как подсчитал сервис «Авито-Работа», среднему российскому учителю придется копить пять месяцев, чтобы купить новый iPhone модели XS Max с объемом памяти 512 гигабайт, стоит он 123 тысячи рублей.