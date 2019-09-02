Курянам снова запретили ходить в лес и жечь костры
При ухудшении метеорологической обстановки и дальнейшем повышении класса пожарной опасности в Курске введут особый противопожарный режим
В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой комитет лесного хозяйства Курской области ввёл ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
При ухудшении метеорологической обстановки и дальнейшем повышении класса пожарной опасности в Курске введут особый противопожарный режим.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима увеличиваются и составят: на граждан - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.