Курянам снова запретили ходить в лес и жечь костры

При ухудшении метеорологической обстановки и дальнейшем повышении класса пожарной опасности в Курске введут особый противопожарный режим

В последние дни лета в Курской области установилась теплая сухая погода, что способствовало росту класса пожарной опасности. Кроме того, по данным оперативных сводок наблюдается значительный рост числа возгораний сухой растительности и мусора. За минувшую неделю в Курске пожарные 38 раз выезжали на тушение таких пожаров. В девяти случаях это были возгорания на больших территориях более 200 кв.м.В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой комитет лесного хозяйства Курской области ввёл ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.При ухудшении метеорологической обстановки и дальнейшем повышении класса пожарной опасности в Курске введут особый противопожарный режим.Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима увеличиваются и составят: на граждан - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.