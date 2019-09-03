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В Курске сегодня отметят День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта дата установлена в 2005 году. Связана она с трагическими событиями в Северной Осетии, когда группа террористов захватила школу № 1 в Беслане
В Курске сегодня отметят День солидарности в борьбе с терроризмом

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Сегодня, 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта дата установлена в 2005 году. Связана она с трагическими событиями в Северной Осетии, когда группа террористов захватила школу № 1 в Беслане. Трагедия произошла 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки.

В течение двух с половиной дней нападавшие удерживали в тяжелейших условиях, без еды и воды 1128 заложников (детей, их родителей и сотрудников школы). Террористы разместили заложников на полу. Весь зал был заполнен так, что людям невозможно было прилечь или вытянуть ноги. Боевики быстро установили растяжки с бомбами по периметру зала и держали ноги на кнопках взрывных устройств. Было очень жарко и душно и дети всё время просили пить. Но никто не дал им воды…

На третий день прогремели мощные взрывы, началась перестрелка и штурм.

В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 — дети. Еще около 800 получили ранения.

В Курске сегодня пройдёт ряд мероприятий.

В 10 утра на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» пройдёт памятная лития и митинг в честь воинов-курян, погибших при исполнении служебного долга в локальных конфликтах.

В 11 часов в центре досуга «Родина» состоится памятная акция «Молодёжь за мир».

В 11.30 в центре досуга «Спутник» - акция «Терроризм – угроза миру».

В полдень в центре досуга «Сказка» - «час памяти».

В 12.30 в школе № 49 – миротворческая акция «Дорога к миру без терроризма».

В 14.30 в школе-интернате № 4 – тематическая программа «Это забыть нельзя…».

4 сентября в 15.00 во Дворце детского творчества состоится IV городской конкурс творческих работ «Вместе против терроризма и экстремизма».





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