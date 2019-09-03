Почти 3 тысячам курянам-должникам ограничили регистрационные действия с автотранспортом

В результате таких жёстких мер консолидированный бюджет Курской области пополнился на 31,7 млн. руб

В этом году курские судебные приставы арестовали имущество 92 должников на общую сумму налоговой задолженности 9 млн. руб. 410 должникам, которые в общей сложности задолжали по имущественным налогам более 20 млн. руб., запретили покидать страну. Ограничения регистрационных действий на автотранспорт вынесли в отношении 2921 должника на общую сумму 50,5 млн. руб., ограничения на регистрацию сделок с недвижимостью коснулись 764 должников, которые не заплатили вовремя 17 млн. руб.В результате таких жёстких мер консолидированный бюджет Курской области пополнился на 31,7 млн. руб., - сообщили в мэрии.