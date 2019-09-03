В Курске стартовал 24-й международный фестиваль «Джазовая провинция»

Следующая встреча со зрителями произойдет в основной программе фестиваля с 23 октября по 7 ноября. Только в Курске в это время запланировано пять концертов, несколько творческих встреч и мастер-классов