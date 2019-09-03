ТАКТ".24 года фестивалю «Джазовая провинция» - дата хоть и не юбилейная, но уж точно знаменательная. Впервые его презентовали на центральной площади Курска. В этот раз Леонид Винцкевич решил встретиться с курским зрителем за два месяца до основной части. Сюжет об этом вышел на телеканале "
Леонид Винцкевич, джазмен: «Нам показалось, что это правильно. Во-первых - бесплатный концерт, во-вторых - на свежем воздухе. Об этом мечтал, мечты сбываются. Мне всегда казалось, что мы недооцениваем вкусы нашей публики. Мы всегда думали, (вырезать) широкой массе нужно что-то другое. Например, популярная музыка. Вы знаете, пускай слушатель сам решит, ведь здесь никогда не играла музыка в этом формате. Я думаю, что они откроют для себя это - кто-то впервые, и это здорово».
Друзья, как называет музыкантов маэстро Винцкевич, привезли в Курск современный джаз - тот, который формировался последние десятилетия. На сцене - талантливые музыканты и исполнители, каждый - обладатель многочисленных премий, и отчасти - медийная личность. Сергио Бастос специально приехал из Бразилии, чтобы исполнить с Ксенией Коробковой босса-нову.
Сергио Бастос, исполнитель: «Это трибьют в память о Жуану Жулберту - одного из создателей босса-новы. Он скончался примерно два месяца назад и мы хотим посвятить песню ему».
Ксения Коробкова, исполнительница: «Каждый меломан, или каждый человек, который захочет послушать джазовую музыку, сам найдет те моменты, кторые отличают именно этот жанр, от всех остальных».
Джаз звучал на Красной площади больше двух часов. Следующая встреча со зрителями произойдет в основной программе фестиваля с 23 октября по 7 ноября. Только в Курске в это время запланировано пять концертов, несколько творческих встреч и мастер-классов. Ожидается более 100 музыкантов из 12 стран.
В Курске стартовал 24-й международный фестиваль «Джазовая провинция»
Следующая встреча со зрителями произойдет в основной программе фестиваля с 23 октября по 7 ноября. Только в Курске в это время запланировано пять концертов, несколько творческих встреч и мастер-классов