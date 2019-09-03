Курские активисты ОНФ проверили, соблюдают ли продавцы "сухой закон" в День знаний

Как оказалось, нарушителей не так уж и мало

Активисты ОНФ в Курской области проверили – соблюдают ли торговые организации запрет, установленный региональным законом, на продажу алкогольной продукции в День знаний. Как оказалось, нарушителей не так уж и мало. Общественники обратились в комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области для проверки деятельности этих организаций.Напомним, в Курской области региональным законом запрещено торговать в розницу алкоголем в Международный день защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября). В связи с официальным переносом начала учебного года в регионе на 2 сентября купить спиртное в этот день можно было только в кафе, барах, ресторанах, закусочных и буфетах и распить его в стенах помещения. А вот продавать крепкие напитки навынос категорически запрещено.«Адреса для мониторинга ОНФ предоставил комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области. Несколько торговых точек уже не раз нарушали лицензионные требования. Общественники, как и органы власти, заинтересованы в том, чтобы на рынке работали честные компании, которые соблюдают законы», – заявил активист Николай Ишков.Общественники проверили три торговые точки. На улице Серегина, 20А, общественнику продали пиво и водку без возражений. Когда активисты ОНФ вернулись в магазин вместе с прессой, выяснилось, что продавец просто «зашла в гости» на работу в собственный выходной и «случайно» оказалась за кассовым аппаратом. Дать какие-либо пояснения они отказалась, и «буфет» срочно закрылся на технический перерыв.На улице Тропинка, дом № 3А общественнику в похожем месте продали водку и коньяк. Продавцы пожаловались на усталость, из-за которой забыли предложить покупателю выпить алкоголь в помещении.На улице Радищева, 84А, торговцы оказались более опытными – настояли на том, чтобы покупатель открыл коньяк и только после этого отдали чек. Таким образом требование закона было формально соблюдено.Активисты отметили, что в каждом таком магазине они видели высокие столики для посетителей, в двух – меню с «блюдами»: шоколадные батончики, пакетированные соки, печенье, разные виды чебуреков. Но самый длинный перечень товаров – это алкогольные напитки.«Ни в одном магазине, который работает под вывеской буфета, мне не предложили распить алкоголь в помещении, что допускается законом. То есть обычные алкомаркеты продают спиртное, прикрываясь статусом предприятия общественного питания. Они обходят все запреты – ставят для вида хотя бы один столик, предлагают элементарную «закуску» и туалет для посетителей», – рассказал Ишков.Информация обо всех нарушителях передана органам власти. По итогам их проверки эти заведения могут лишиться лицензий и будут вынуждены закрыть «буфеты».