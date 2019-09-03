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Лента новостей / В регионе

В Курской области дети не могут добраться до школы

Местные власти не организовали школьный автобус

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В Афанасьевской школе Курчатовского района новый учебный год оказался сорван. 17 детей не могут попасть на занятия - районные власти не организовали школьный автобус, пишет ИА "Секунда". На праздничную на линейку детей из отдаленных населенных пунктов на своем личном автомобиле привез начальник районного комитета образования Владимир Куликов и служебный автомобиль районной администрации. На вопрос директора школы, как дети смогут попасть в школу завтра и в последующие дни, Куликов пояснил, что по такой же схеме. И предложил уполномоченному по правам ребенка при школе тоже заехать на своем автомобиле в деревню Жмакино и забрать оттуда пятерых учеников. Но родители от такой «роскоши» отказались. 
В Курчатовском отделе ГИБДД сказали,  что работы по согласованию  перевозок начаты, однако инспекторы выявили недочёты в уличной дорожной сети. На 1 сентября к ним не поступало обращений ни по исправлению недочётов, ни по согласованию транспорта.
Кстати, еще неделю назад докладная записка о критической ситуации в школе поступила в региональный комитет образования, однако какой-либо реакции пока не последовало. 

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