В Курской области дети не могут добраться до школы

Местные власти не организовали школьный автобус

В Афанасьевской школе Курчатовского района новый учебный год оказался сорван. 17 детей не могут попасть на занятия - районные власти не организовали школьный автобус, пишет ИА "Секунда". На праздничную на линейку детей из отдаленных населенных пунктов на своем личном автомобиле привез начальник районного комитета образования Владимир Куликов и служебный автомобиль районной администрации. На вопрос директора школы, как дети смогут попасть в школу завтра и в последующие дни, Куликов пояснил, что по такой же схеме. И предложил уполномоченному по правам ребенка при школе тоже заехать на своем автомобиле в деревню Жмакино и забрать оттуда пятерых учеников. Но родители от такой «роскоши» отказались.В Курчатовском отделе ГИБДД сказали, что работы по согласованию перевозок начаты, однако инспекторы выявили недочёты в уличной дорожной сети. На 1 сентября к ним не поступало обращений ни по исправлению недочётов, ни по согласованию транспорта.Кстати, еще неделю назад докладная записка о критической ситуации в школе поступила в региональный комитет образования, однако какой-либо реакции пока не последовало.