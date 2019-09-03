Эксперты выявили ряд нарушений на недавно отремонтированных дорогах

В Курске дорожники начали переделывать некачественно уложенный асфальт. Ранее сотрудники экспертной лаборатории выявили ряд нарушений на недавно отремонтированных дорогах. Специалисты зафиксировали отклонения от нормативных значений водонасыщения покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона.В итоге городская администрация, которая и является заказчиком работ, отказалась принимать три объекта - это улица Гремяченская и частично улицы Сумская и Энгельса.Предельно допустимое значение, установленное для данной дорожно-климатической зоны не должно быть более 3,5%. На ул. Гремяченской, а также на участках ул. Сумской и Энгельса показатель водонасыщения покрытия превышает норму в 1,5-2 раза. По словам специалистов, это значительно сокращает срок службы асфальта. Дефекты были выявлены на объектах подрядных организаций: ЗАО «Суджанское ДРСУ №2», ООО «ДРСУ» и ООО «Курскспецдорстрой». Подрядные организации мэрия обязала устранить выявленные дефекты.Накануне дорожники начали срезать некачественно уложенный асфальт на ул. Гремяченской и Энгельса. После этого уложат новое покрытие. Эти работы по условиям контракта подрядчики ведут за свой счёт. Устранить выявленные нарушения они обязаны до окончания срока договора - до 10 октября.